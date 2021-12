De honni à respecté – La grande rédemption de Granit Xhaka à Arsenal Le capitaine de l’équipe de Suisse admet ses erreurs. Il est aujourd’hui un des éléments moteurs de Gunners qui vont toujours mieux. Valentin Schnorhk

Avec Arsenal, Granit Xhaka écrit son destin dans l’adversité. AFP

Dans la vie paisible qu’il mène aux États-Unis, Jack a une passion: Arsenal. Cette semaine, Jack a traversé l’Atlantique, pour faire découvrir l’Emirates Stadium à son épouse à l’occasion de la rencontre prévue mardi contre Wolverhampton. Pas de chance, le Covid en a décidé autrement et le match a été annulé. Jack s’en est désespéré sur les réseaux sociaux. Bien lui en a pris. Granit Xhaka l’a repéré. Et a invité Jack et son épouse pour le choc contre Manchester City, le jour de l’an.