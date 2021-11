Lectures et performances – La Grande Ourse glisse sa lunette dans l’univers de Mélanie Chappuis

L’écrivaine genevoise s’est installée pour six semaines à Lancy et y convie ses complices artistiques. Vendredi dernier, duo doux avec Jérémie Kisling.

Lectures et performances

Lecture-concert «ExilS» avec Mélanie Chappuis et Jérémie Kisling durant l’événement triennal La Grande Ourse 2021, organisé par la Ville de Lancy ce vendredi 12 novembre 2021 à La Dépendance au Grand-Lancy.

Mélanie Chappuis déambule à l’aise dans La Grande Ourse. L’écrivaine genevoise est partageuse, cela se sent. Elle aime accueillir dans son univers les spectateurs venus l’écouter lire, parfois chanter, à la faveur des rencontres suscitées par ce microfestival. Lancé en 2016 par la Ville de Lancy, étendu sur six semaines, il braque son télescope sur un créateur ou une créatrice libre d’y convier sa constellation artistique. Pour sa troisième édition, la Grande Ourse a invité Mélanie Chappuis.

Les événements – trois lectures, deux performances et une création – se déroulent dans les combles de La Dépendance, annexe toute pimpante située à côté de la Villa Bernasconi. Vendredi 12 novembre, Mélanie Chappuis, perchée comme un oiseau migrateur sur le bord d’un fauteuil de rotin blanc, un grand cahier à la main, évoquait l’exil, toutes sortes d’exils, avec à ses côtés un ami de longue date, le chanteur-compositeur Jérémie Kisling. Duo complice, évanescent, très doux malgré l’ardeur des mots, leur cruauté parfois, ils ont échangé lectures et chansons, en français et en espagnol, faisant de la littérature un art vivant.