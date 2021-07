Lettre du jour – La grande illusion Opinion Courrier des lecteurs

Petit-Lancy, 27 juillet

Depuis un an et demi on nous sert chaque jour des solutions pour sortir du Covid et retrouver la vie d’avant. Le résultat, nous le constatons chaque jour, un échec total. Cela est normal puisque nous n’avons pas compris le sens du message qui nous est donné. Ce matin encore dans la rubrique «l’éditorial», le journaliste nous donne une recette pour retrouver la vie d’avant. Or, c’est exactement ce qu’il ne faut pas faire.

Dans les pages qui suivent, on peut voir des articles de journalistes et des courriers de lecteurs qui mettent le doigt sur les vrais sujets de notre avenir: augmentation de la température des océans de 3 degrés, beaucoup plus rapide que prévu, surpopulation insupportable pour la planète, personnes ayant attrapé le Covid en étant vaccinés.

On voit bien où la «vie d’avant» nous a menés. Sans des solutions massives et douloureuses, on va retrouver le chemin de la catastrophe actuelle qui peut nous mener à la fin d’une civilisation (famines, conflits et guerres, nouvelles épidémies, sécheresses rendant des pays inhabitables, inondations meurtrières, etc.).

Les dirigeants de nos pays sont trop préoccupés par leur réélection pour nous dire la vérité. La plupart des systèmes démocratiques sont à bout de souffle. Sans une réflexion globale sur l’avenir de notre civilisation, nous allons vers le fossé. Tout va dans cette direction.

Bien sûr il faut renoncer au dieu PIB, à enrichir ceux qui possèdent le 85% des richesses mondiales (milliardaires et multinationales qui vous racontent des fadaises pour endormir le peuple: promenade dans l’espace, vivre sur Mars, etc.).

Il faut plutôt diminuer la population mondiale par des campagnes et des aides, répartir la richesse mondiale équitablement et, le plus évident, baisser drastiquement le CO2, quoi qu’il en coûte.

Richard Mérier

