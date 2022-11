Covid et rapport au travail – La grande flemme qui étreint la France (et pas seulement elle) La crise du Covid a laissé une grande fatigue et une forme d’apathie chez une partie de la population, révèle une étude française. Surtout chez les jeunes. Alain Rebetez - Paris

Une étude de l’Ifop est sans appel: une sorte d’«épidémie de flemme» s’est abattue sur le pays et touche plus particulièrement la jeune génération. AFP

C’est une crise qui a frappé le monde entier et plongé de très nombreux pays dans un confinement dont ils avaient perdu la mémoire historique. Partout on a fini par surmonter cette crise, partout on s’est félicité de la résilience des populations, mais partout aussi, on se pose la question: dans quel état sommes-nous réellement après le Covid?