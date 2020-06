Présidentielle américaine – La «Grand-mère TikTok» qui va aider Joe Biden Mary Jo Laupp, une pianiste de l’Iowa, avait lancé avec succès le boycott du meeting de Donald Trump sur TikTok. Elle a été engagée par la campagne de Joe Biden. Jean-Cosme Delaloye / New York

Mary Jo Laupp veut empêcher la réélection de Donald Trump au nom de la défense des minorités. Capture d’écran Youtube

«Réservez vos billets et faites en sorte qu’il se retrouve seul sur scène, qu’en dites-vous?» Le 11 juin, lorsque Mary Jo Laupp a publié sur son compte TikTok cet appel au boycott du meeting de Donald Trump à Tulsa, cette grand-mère tatouée de 51 ans ne s’imaginait pas l’impact qu’aurait son idée. Sa vidéo est devenue virale. Et le président, qui avait annoncé fièrement que plus d’un million de militants voulaient le voir pour son retour en campagne, s’est retrouvé le 19 juin à Tulsa dans une arène remplie à un tiers seulement de sa capacité.