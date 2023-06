Avec les crises qui secouent la Croix-Rouge suisse et le CICR, c’est l’image de la Croix-Rouge dans son ensemble qui est atteinte.

La Croix-Rouge suisse vient de perdre sa présidente, Barbara Schmid-Federer, qui a démissionné avec effet immédiat le 2 juin. Cette défection intervient après le limogeage en décembre dernier de Markus Mader, son directeur général depuis 2008, entraînant dans son sillage la démission de quatre des dix membres du comité directeur. Un président par intérim vient d’être nommé en attendant l’assemblée du prochain Conseil de la Croix-Rouge, le 24 juin prochain.

«L’opacité s’est installée comme un scorpion sous une pierre.»

Pourquoi ces départs en cascade à la tête de la plus importante organisation caritative du pays? Manifestement, des conflits de personnes sont à l’œuvre. Mais le malaise semble plus profond et oppose depuis plusieurs années des sections cantonales au siège bernois, jugé trop centralisateur. Parmi les principales sources de tensions, l’opacité de la centrale s’agissant de la répartition des ressources récoltées lors de campagnes nationales.

Une opacité qui pèse aussi sur la gestion de la Fondation pour la Croix-Rouge suisse, née voici vingt ans de la vente de son laboratoire de produits sanguins et dont la fortune et les critères d’attribution de fonds à la Croix-Rouge restent flous.

Fort heureusement, du côté opérationnel, l’action se poursuit avec efficacité, à l’exemple de la Croix-Rouge genevoise qui vient d’augmenter ses programmes en raison de la crise sociale et de l’Ukraine.

Côté CICR, la crise est d’une autre ampleur. Une crise morale, identitaire et financière émanant de sa gouvernance. Depuis l’alliance faustienne passée par le président Maurer avec le Forum de Davos en 2016, l’institution genevoise a perdu sa boussole pour s’éloigner du cœur de son mandat de protection des victimes de la guerre, tout en faisant exploser son budget. Résultat des courses: un trou de 430 millions dans le budget 2023 entraînant d’importantes coupes dans les programmes et le licenciement de près de 2000 employés à ce stade. Incontestablement, le manque de transparence de la gouvernance et son refus de dialoguer avec ceux qui ont tiré la sonnette d’alarme ont favorisé l’aggravation de la crise. Le CICR étant dispensé de contrôle externe, l’opacité s’est installée comme un scorpion sous une pierre. Curieusement, et malgré ses nombreux experts en économie, la gouvernance du CICR n’a rien vu venir, se contentant de suivre les instructions d’un Icare présidentiel aveuglé par l’ambition.

Alors que les tractations vont bon train à Berne pour renflouer le CICR, il importe que ses collaborateurs parviennent à se réapproprier une institution à la dérive, certes encore vitale sur le terrain mais jusqu’à quand? Cent soixante-quatre ans après la géniale intuition d’Henry Dunant sur le champ de bataille de Solferino, il appartient à la nouvelle présidente Spoljaric Egger de faire preuve de sa responsabilité historique en organisant rapidement un audit externe indépendant et de remettre le cap sur la mission de base.

Jean-François Berger Afficher plus Historien, scénariste, ancien délégué CICR DR

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.