Une zone agricole dans les limites de la commune de Bernex – la Goutte de Saint-Mathieu – devrait être déclassée pour faire place à de l’équipement public. Un changement de statut qui est de compétence cantonale. D’où l’appel aux urnes, le 13 juin prochain, de tous les électeurs genevois, suite au référendum lancé contre cette modification par des associations, des agriculteurs et l’UDC Genève.

Des infrastructures indispensables

Adrien Genecand Afficher plus Député PLR au Grand Conseil

La modification de zone sur laquelle nous sommes appelés à nous prononcer en juin prochain est située entre la route de Chancy, la bretelle autoroutière A1 et le chemin de Saint-Mathieu. Il s’agit d’un terrain d’une superficie de près de 45 000 m2 dont deux tiers sont des surfaces dites d’assolement, donc dévolues à l’agriculture, pour lesquels la Confédération encadre et surveille l’utilisation rationnelle faite par le canton. Le déclassement de cette parcelle est projeté pour une zone affectée à de l’équipement public. En effet, il s’agit d’accompagner le développement de Bernex Est, des Cherpines et plus généralement de la Champagne en matière d’infrastructures scolaires. A ce titre, le site de Saint-Mathieu a été retenu par le Conseil d’Etat pour accueillir deux projets majeurs pour l’enseignement dans notre canton.

L’épidémie dont nous souffrons nous a montré à quel point il est vital de pouvoir compter sur des professionnels bien formés dans le domaine de la santé et du social. Actuellement les onze écoles du Centre de Formation Professionnelle (CFP) santé social sont éclatées sur plusieurs sites, dans des bâtiments qui en très grande partie n’ont pas été conçus pour de l’enseignement. Le contexte actuel nous montre à quel point ces professions sont soumises à la forte évolution des besoins et de leurs compétences. Il est donc indispensable de doter ces filières d'un nouveau bâtiment et d’espaces qui correspondent aux exigences modernes des soins et permettent de former plus de professionnels du domaine dans notre canton.

Le périmètre vise également la construction d’un cycle d’orientation pouvant accueillir 900 élèves. Vu l’utilisation intense du CO Vuillonnex, ce nouveau bâtiment permettra aux élèves du bassin de la Champagne de rester dans leur région et leur évitera de longs déplacements vers la ville. Dans le cadre du programme communal que souhaite développer la commune de Bernex pour ses habitants, ce site verra enfin la création de 7 salles d'éducation physique dont une salle omnisport, un espace socioculturel, une école de musique et une bibliothèque.

Concernant l’accessibilité à ces établissements scolaires, le déplacement de l’arrêt de ligne du 14 à côté du Centre de Formation Professionnelle est prévu pour accueillir le flux des élèves. La construction d’un parking P+R en bordure de l’autoroute A1 complète le programme, les normes de protection ne permettant pas d’implanter autre chose à cet endroit.

Ce nouveau développement urbanistique ouvre plus de 300 places de travail sur site ce qui est bienvenu en temps de COVID. A cela s’ajoute un investissement du canton pour un montant qui dépasse les 200 millions de francs. Il convient de saluer l’engagement exemplaire de la commune de Bernex pour la construction de logements ces dernières années. Il est tout à fait juste et nécessaire que le canton assume sa part en participant aux coûts de ce programme d’infrastructure public ambitieux. Pour toutes ces raisons, je vous invite chaleureusement à soutenir cette loi.

Des équipements oui, mais sans déclasser

Christian Gottschall Afficher plus Géographe

« L’intelligence, c’est la faculté de s’adapter au changement ». Dans le contexte actuel, s’adapter consiste à favoriser une économie plus locale et une agriculture de proximité, assurer un développement économique en phase avec les ressources locales existantes, stopper la bétonisation du canton, assurer un avenir et des alternatives aux générations futures. C’est fondamentalement l’enjeu auquel la population genevoise devra répondre le 13 juin prochain sur le déclassement supplémentaire de plus de 45'000 m2 de terres agricoles à Bernex, sur le périmètre dit de la « Goutte Saint Mathieu » (la loi 12486).

477'000 m2 de terres agricoles ont déjà été déclassées à Bernex pour construire des logements et satisfaire ainsi les milieux immobiliers… sans prévoir les infrastructures publiques nécessaires à l’arrivée massive de nouveaux habitants ! L’Etat souhaite ainsi déclasser 45’000m2 supplémentaires pour construire des équipement publics, des parkings…, en justifiant le côté « exceptionnel » et réalisé « sur des terres non exploitées…» ce qui est faux !

Faut-il une fois de plus accepter cette exception pour maintenir le cap de la croissance à marche forcée ? Dire non au déclassement de la Goutte Saint Mathieu, ce n’est pas dire non aux équipements publics nécessaires aux besoins des nouveaux habitants. Il s’agit de donner mandat à nos autorités pour réaliser ces projets sur les immenses espaces déjà déclassés, encore vierges de toute construction, afin d’y intégrer les infrastructures publiques indispensables à l’ensemble de la collectivité (cycle d’orientation, centre de formation professionnel, parking,..).

Remettons en question le Plan Directeur Cantonal qui a été pensé et mis en place au début des années 2000, avant les crises climatiques, sanitaires et sociales pour densifier et planifier l’arrivée de plus de 60’000 personnes à l’horizon 2030 ! A cette date, Bernex passera d’une population d’environ 10'000 habitants en 2019 à 25'000 lorsque toutes les terres déclassées auront été construites et auront ainsi définitivement disparu. Sortir du modèle de développement proposé par le Canton, sortir de la logique de croissance quantitative, de destruction de notre patrimoine pour prendre en compte les enjeux majeurs de notre société et nous préserver de l’étouffement. C’est cela l’intelligence aujourd’hui.

Uniterre, AgriGenève, des viticulteurs, un grand nombre d’associations locales s’unissent aujourd’hui pour soutenir une croissance maîtrisée qui respecte nos ressources naturelles et notre patrimoine. La terre agricole n’est pas une simple réserve de terrains à bâtir. Elle contribue à nous nourrir, elle sert d’espace de libertés et de vie pour les humains et la biodiversité. Laissons une chance aux générations futures afin qu’elles aient d’autres choix que le béton.

