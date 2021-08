Une météo maussade cet été – La «goutte froide» enrhume les Genevois Une masse d’air d’altitude très froide s’est calée sur la Suisse et la France quand le reste de l’Europe a chaud. Le conflit avec l’air de surface plus chaud provoque des pluies et un air frais. Mais où est notre anticyclone des Açores, cette année? Olivier Bot

Un cycliste roule dans l’eau sur les berges du Rhône, qui sont inondées suite aux fortes pluies à Genève en juillet. SALVATORE DI NOLFI

Le temps maussade qui persiste en Suisse alimente à raison les conversations. «On se croirait en automne», «Jamais vu un été aussi pourri!» Mais que se passe-t-il donc au-dessus de nos têtes qui, du coup, font grise mine? Les météorologues, qui sont de grands poètes, ont baptisé le phénomène «goutte froide». Il s’agit d’une masse d’air très froide, entre -15 et -30 degrés, qui évolue à environ 5500 m d’altitude, habituellement centrée sur le pôle. Cette poche d’air glacé s’est déplacée sur l’Europe de l’Ouest, cet été. Car si les précipitations et l’air frais empoisonnent la population et les vacanciers en Suisse comme en France, ailleurs en Europe, il fait chaud, très chaud même, déclenchant de terribles incendies autour de la Méditerranée.

Cette «goutte froide», donc, entre en conflit avec un air plus chaud au sol entre +20 et +25° en cette saison, ce qui provoque les nombreuses précipitations constatées en juin, juillet et en ce début du mois d’août. Difficile d’établir des prévisions face à un tel phénomène, confessent les météorologues, car la «goutte froide» n’en fait qu’à sa tête et se déplace au gré de la conjonction d’éléments qui rendent difficile tout calcul.

Du coup, les améliorations promises de semaine en semaine par une météo optimiste font place à un temps maussade, gris et pluvieux persistant, quelques éclaircies comme ce jeudi nous accordant un peu de répit. Juste le temps qu’une précipitation se réenclenche sur le front de la goutte froide avec l’air au sol! Ce phénomène a grossi le niveau des précipitations enregistrées normalement en cette saison.

Ce mauvais temps est aussi dû à l’effacement de l’anticyclone des Açores qui s’installe habituellement sur la France et la Suisse en été. Cette zone de haute pression fait barrière aux dépressions qui arrivent de l’ouest ou du nord. Mais notre anticyclone s’est mis en vacances, laissant la place à cette «goutte froide», qui finira par nous enrhumer pour de bon. Si le réchauffement climatique est montré du doigt quant aux inondations exceptionnelles en Allemagne ou en Belgique, ainsi que pour expliquer le «dôme de chaleur» en Amérique du Nord, il est difficile de dire si la «goutte froide» est aussi une conséquence du réchauffement ou juste une dérive aléatoire de cette poche d’air. Pas assez de recul! On en reparle dans trente ans!

