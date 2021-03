Élections cantonales – La gourmandise du PDC valaisan pourrait lui coûter cher Dernière citadelle du PDC en Suisse, la majorité du Conseil d’État valaisan n’a jamais été aussi menacée. Par sa propre faute? Julien Wicky

Tous les espoirs du PDC valaisan reposent désormais sur Serge Gaudin. KEYSTONE/Olivier Maire

C’est le dernier bastion démocrate-chrétien du pays. En Valais, la majorité PDC au gouvernement résiste comme le glacier du Rhône bâché face au climat. Mais depuis dimanche dernier et les résultats du premier tour de l’élection au Conseil d’État, la rupture historique paraît proche.

Si les deux sortants Roberto Schmidt et Christophe Darbellay sont assurés d’être élus, le troisième homme, Serge Gaudin, s’est lancé dans un match à couteaux tirés avec l’UDC Franz Ruppen, le PLR sortant Frédéric Favre et le socialiste Mathias Reynard. Un peu malgré lui, il incarne pour ses défenseurs le garant de la majorité historique et pour ses adversaires le mur à abattre pour assurer la représentation de toutes les forces autour de la table.