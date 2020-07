Économie – La glace artisanale séduit toujours plus d’entrepreneurs genevois Saturée au centre-ville, l’offre pourrait encore se développer en dehors de Genève. Andrea Machalova

Dominé par une poignée d’acteurs il y a vingt ans, le secteur de la glace artisanale fait face à une diversification de l’offre. Laurent Guiraud

Et si on se lançait dans la glace? Si elle peut paraître farfelue, l’idée séduit toujours plus d’entrepreneurs genevois, désireux de changer de vie ou réaliser un rêve de gosse. C’est notamment le cas d’Alice Escorel Boudreau, cofondatrice d’Oba!, des glaces véganes aux saveurs exotiques, nées à Genève l’année dernière. «J’ai toujours voulu faire de la glace», avoue la jeune diplômée qui, ne trouvant pas de travail à la sortie de la HEAD, a convaincu une copine de se lancer.