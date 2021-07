Lettre du jour – La Genève de toujours Opinion Courrier des lecteurs

TDG

Cologny, 26 juillet

Le 22 juillet, la TdG publiait l’article «À Genève, presque un Suisse sur deux est binational» en signalant qu’il s’agit là d’une singularité genevoise. Si l’on se réfère aussi à l’Office fédéral de la statistique, on apprend que sur nos 504’000 habitants, 201’000 sont étrangers et donc sur les 303’000 Suisses résidents, 111’000 sont binationaux.

Il resterait donc 202’000 personnes uniquement suisses à Genève, soit 22% (et ne cherchons pas le pourcentage ridiculement bas des Genevois de souche). Ce canton est donc international et multiculturel, ce qui lui donne une richesse de rencontres, de vie et d’expériences.

Quelques jours plus tôt (15 juillet), la TdG publiait la liste des certificats de maturité délivrés à Genève en 2021. S’il fallait une preuve de l’intégration des jeunes générations de notre population étrangère, il suffirait de lire les noms des quelque 2000 diplômés des collèges pour s’apercevoir de leur présence massive dans les palmarès.

La lecture de cette liste de noms, qui représente d’ailleurs un bel exercice d’articulation et de concentration, nous fait voyager loin à travers le monde et dans la littérature! Les nouvelles générations genevoises ne seront peut-être plus très suisses ou plus seulement, mais seront certainement enrichies des apports des multiples cultures des amis qu’elles auront côtoyés. Comme toujours, depuis des siècles, Genève s’est construite et s’est développée grâce aux apports de l’extérieur. C’est très bien ainsi.

Frédéric Rey

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.