Série documentaire – La Genève alternative en cinq épisodes Dans son documentaire «Kalvingrad», Vanessa Decouvette raconte près de soixante ans de culture et de mouvements contestataires dans le canton. Léa Frischknecht

À 38 ans, Vanessa Decouvette signe son tout premier documentaire dont le tournage a débuté avec les 30 ans de l’Usine. LAURENT GUIRAUD

Certains s’en souviennent, beaucoup l’ignorent. Dans les années 80, Genève fut la ville la plus squattée d’Europe. Un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Vanessa Decouvette non plus n’a pas vécu cette période. Elle a pourtant eu envie de la raconter. Ou plutôt de faire raconter celles et ceux qui ont vécu et façonné ces années fastes pour la culture alternative genevoise.