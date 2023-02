Marche des Fiertés – La Geneva Pride aura lieu du 6 au 10 juin La prochaine édition de la Geneva Pride se tiendra au début du mois de juin, deux ans après la dernière édition.

La Marche des Fiertés de Genève avait réuni plusieurs milliers de personnes en 2021. MARTIAL TREZZINI/KEYSTONE

La prochaine édition de la Geneva Pride aura lieu du 6 au 10 juin. Malgré l’adoption du mariage pour toutes et tous en 2021, les droits fondamentaux des personnes LGBTQIA+ restent menacés.

De «FIEREXS» en 2021, date de la dernière édition, le slogan passe à «FIEREXS et UNIEXS» en 2023, a annoncé mardi l’association Geneva Pride. L’idée est de montrer un front uni pour une égalité en faits et en droits des personnes LGBTQIA+.

Outre les thérapies de conversion et la transphobie, toujours légales en Suisse, la Geneva Pride constate un retour en force des insultes décomplexées et menaces de mort envers les personnes LGBTQIA+. Le phénomène ne concerne pas que les réseaux sociaux et les commentaires publics sur de nombreux quotidiens romands mais aussi les rues et les préaux d’école, affirme l’association.

Droit à l’égalité

La traditionnelle Marche des fiertés aura lieu le samedi 10 juin. Le Village des fiertés, au parc des Bastions, se tiendra sur un week-end. Les conférences, échanges, débats et autres projets auront lieu dans plusieurs autres lieux de Genève, dont la salle communale de Plainpalais. Les organisateurs sont à la recherche de bénévoles prêts à les aider pendant l’événement.

L’association Geneva Pride a pour mission de rendre visible les enjeux spécifiques à la communauté LGBTQIA+ et faire valoir son droit à l’égalité. Elle se mobilise aussi pour dénoncer les discriminations et violences fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre.

ATS

