Marche des fiertés – La Geneva Pride 2021 compte faire grand bruit Après une édition 2020 annulée, la grande Marche des fiertés de la communauté LGBTQIA+ aura lieu le samedi 11 septembre au son des tambours. Lorraine Fasler

Xavier Lavatelli, coprésident de l’association Geneva Pride , Daphné Villet, coprésidente de l ’ association Geneva Pride et Cléa Minerba, responsable culturel et militant. LORRAINE FASLER

La Geneva Pride est de retour. Si l’édition 2020 avait dû être annulée à Genève en raison du contexte sanitaire, cette année, elle a bien lieu. Le 11 septembre, la Marche des fiertés traversera la ville. Le programme a été annoncé jeudi en conférence de presse. Le rendez-vous est donné à 14 heures devant ​​le Palais Wilson, puis le défilé rejoindra le parc des Bastions. Les organisateurs espèrent réunir entre 35’000 et 40’000 personnes, comme lors de l’édition 2019.

«Cette année, nous voulons mettre en avant la visibilité des personnes transgenres et intersexuées, qui ont particulièrement souffert de la crise sanitaire et du confinement», indique Daphné Villet, coprésidente de l’association Geneva Pride.

Jeunes PLR suisses «bienvenus»

Au total, 60 associations de toute la Suisse romande se sont inscrites afin de participer à la marche.Festive mais surtout politique, la grande Marche des fiertés interviendra deux semaines avant le vote sur le «mariage pour toutes et tous», prévu le 26 septembre.

«On va demander aux participants de prendre leurs tambours et autres vuvuzelas, afin de faire un maximum de bruit pour montrer qu’on est là!» ajoute Xavier Lavatelli, coprésident de l’association Geneva Pride.

Il précise, d’ailleurs, que les Jeunes PLR suisses sont les bienvenus. Une polémique était née, suite au refus par la section genevoise du «mariage pour toutes et tous», le 2 juillet dernier, alors que le parti national s’était, lui, prononcé à l’unanimité pour le oui.

Dans un premier temps, les organisateurs de la Pride avaient lancé un ultimatum: si la section genevoise ne corrigeait pas son vote, les Jeunes libéraux-radicaux suisses ne seraient pas tolérés le 11 septembre prochain. Une nouvelle assemblée générale de la section genevoise du parti doit finalement se tenir le 6 septembre…

Un village aux Bastions

La Marche des fiertés sera le point d’orgue d’une série d’événements culturels, festifs, artistiques et militants organisés au parc des Bastions transformé en «village», entre le 8 et 12 septembre. Côté concerts, la programmation musicale est 100% féminine, engagée et principalement locale.

Un pass Covid s’avérera indispensable pour pénétrer dans le village et le masque sera obligatoire dans les files d’attente.

La Ville de Genève pavoisera le pont du Mont-Blanc, le Palais Eynard, le parc des Bastions et le jet d’eau des couleurs LGBTQIA+ pour l’occasion. Le budget de la manifestation s’élève à environ 180’000 francs. «Un budget qui a pris l’ascenseur en raison des mesures sanitaires», conclut Xavier Lavatelli.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.