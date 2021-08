Lutte contre le dérèglement climatique – La gauche veut fixer les objectifs climatiques dans la Constitution Après les Verts, Ensemble à Gauche dépose un projet de loi constitutionnelle reprenant le plan climat cantonal. Eric Budry

Le Grand Conseil est saisi de deux projets de loi constitutionnelle précisant que la neutralité carbone doit être atteinte en 2050 au plus tard. PIERRE ALBOUY

La Constitution genevoise n’est pas muette en matière de diminution des sources de pollution. Son article 153 spécifie ainsi que «l’État met en œuvre des politiques propres à réduire les gaz à effet de serre». Pour les Verts et Ensemble à Gauche, c’est insuffisant et trop peu précis. C’est pourquoi les deux partis ont déposé chacun un projet de loi constitutionnelle qui fixe notamment la date de la neutralité carbone à 2050. La droite et le MCG ne contestent pas cet objectif, mais jugent que la Constitution n’est pas le bon instrument pour faire progresser les choses.