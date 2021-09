Imposition de grandes fortunes – La gauche repart au combat fiscal avec une nouvelle initiative Les syndicats et l’Alternative veulent une «contribution temporaire de solidarité» qui contourne le bouclier fiscal. Eric Budry

Davide de Filippo, président de la Communauté genevoise d’action syndicale. LAURENT GUIRAUD

L’échec dimanche de l’initiative 99% au niveau national ne décourage pas les formations de l’Alternative, les syndicats et le Cartel intersyndical de la fonction publique. Au contraire. «Nous persistons car une participation des plus fortunés au bien commun est indispensable, explique Davide De Filippo, le président de la Communauté genevoise d’action syndicale. De plus, le résultat genevois des votations se situe au-dessus de la moyenne. Il y a ici un espace politique.» Et d’annoncer le lancement d’une initiative populaire intitulée «Pour une contribution temporaire de solidarité sur les grandes fortunes».