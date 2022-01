Restrictions liées au Covid – La gauche refuse toute date de sortie de la crise sanitaire Alors que l’USAM et des politiciens bourgeois demandent la levée de l’essentiel des mesures courant février, PS et Verts appellent à la prudence. Benjamin Pillard

L’USAM et certains élus veulent aller plus vite que le Conseil fédéral, en laissant tomber notamment l’exigence du certificat Covid. Keystone/Laurent Gilliéron

La prolongation des restrictions sanitaires annoncée mercredi dernier par le Conseil fédéral fait vivement réagir l’Union suisse des arts et métiers (USAM). Nos confrères de la «NZZ am Sonntag» se sont fait l’écho d’un appel de la faîtière des PME pour une levée de la plupart des mesures courant février. Et non le 31 mars, comme décidé à ce stade par le gouvernement s’agissant de l’obligation du certificat Covid à l’intérieur des lieux publics, ainsi que des limitations de personnes pour les réunions privées.