Élections cantonales à Genève – La gauche radicale part désunie à l’assaut du Grand Conseil SolidaritéS, le Parti du travail et le DAL présentent 48 candidats sous la bannière d’Ensemble à Gauche. Toute alliance avec «Résistons» est exclue, au risque d’être éjectés du Grand Conseil. Rachad Armanios

Présentation à la presse des candidats d’Ensemble à Gauche pour les élections du Conseil d’État et du Grand Conseil. Au premier plan de gauche à droite: Alexander Eniline, Tobia Schnebli, Jocelyne Haller, Françoise Nyffeler, Teo Frei, Christian Zaugg, Quentin Stauffer, Olivier Baud. LUCIEN FORTUNATI

SolidaritéS, le Parti du travail (PdT) et le DAL (Défense des aîné-e-s, des locataires, de l’emploi et du social) lancent 48 candidates et candidats à l’assaut du Grand Conseil sous la bannière d’Ensemble à Gauche (EàG). Les trois composantes originaires de la coalition de la gauche radicale refusent de s’allier à Résistons, né d’une scission de SolidaritéS.