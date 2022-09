Ensemble à Gauche – La gauche radicale mène une guerre des listes et des noms Une deuxième liste électorale est en préparation au sein de cette gauche qui se déchire également à propos du nom Ensemble à Gauche. Explications. Rachad Armanios

L’appellation Ensemble à Gauche fait l’objet d’une bataille en justice. Au premier plan, deux députés du groupe parlementaire, Christian Zaugg et Rémy Pagani. Laurent Guiraud

La semaine passée, Ensemble à Gauche (EàG) présentait sa liste électorale. Une liste commune à SolidaritéS, au Parti du travail et à DAL (Défense des aînés, des locataires, de l’emploi et du social), trois organisations fondatrices de cette coalition de la gauche radicale. Mais en excluant la dissidence de SolidaritéS, créée sous le nom de Résistons et qui s’affiche depuis plusieurs mois en tant qu’EàG-Genève. C’est à présent cette faction qui confectionne une liste électorale, qui pourrait aboutir dans quelques semaines. Elle a convoqué dans ce but une assemblée générale ce mercredi soir.