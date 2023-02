Élections cantonales 2023 – La gauche radicale genevoise rate sa réconciliation Le président du Parti du travail a répondu à la main tendue de l’Union populaire. En vain: la tentative d’union a échoué. Rachad Armanios

La gauche radicale risque très sérieusement sa place au prochain Grand Conseil. LAURENT GUIRAUD

Ce n’est pas vraiment une surprise. La gauche de la gauche partira désunie à la course aux sièges cantonaux. La tentative de négocier une liste électorale commune a fait long feu, a appris la «Tribune de Genève». À quelques jours du délai de dépôt des listes, le 6 février, les appels à l’unité de l’Union populaire (LUP) envers Ensemble à Gauche semblent donc avoir bel et bien fait chou blanc. En partant divisée, la gauche radicale risque pourtant de ne pas obtenir le quorum de 7% des voix et d’être éjectée du Grand Conseil.