Les résultats de l’élection complémentaire au Conseil d’État du 7 mars témoignent d’une crise politique sans précédent à Genève. Tous les partis gouvernementaux, de gauche comme de droite, n’ont recueilli que 45% des suffrages en tout. Ils sont en minorité. En bonne logique démocratique, ils devraient démissionner en bloc. Le candidat de l’Entente bourgeoise (PLR et PDC) qui dirige ce canton presque sans interruption depuis 75 ans, recueille moins de 16% des voix, ceci malgré l’appui implicite du MCG. De son côté, Fabienne Fischer, la candidate des Verts et du PS, ne franchit pas la barre des 30%, alors qu’Antonio Hodgers avait obtenu 41,6% des suffrages en 2018.

Le message est clair. Le corps électoral s’est fortement mobilisé pour donner un carton rouge à son gouvernement. Les outsiders en ont profité pour bouleverser les calculs des états-majors des partis en place. À commencer par Pierre Maudet, fraîchement privé de responsabilités gouvernementales et condamné par la justice, qui a été plébiscité par un corps électoral déboussolé.Le peuple de gauche n’était représenté par personne, le PS, solidaire du gouvernement actuel, s’étant aligné derrière Fabienne Fischer, la candidate centriste des verts, présentée comme proche des entreprises, dont on peinait à distinguer le discours de celui du champion du PLR. Par ailleurs, Ensemble à Gauche, égaré par la myopie de l’une de ses composantes, avait décidé de tourner le dos à cette bataille importante.

Faut-il aujourd’hui que des voix de gauche, totalement inaudibles durant la campagne, appellent à voter pour Fabienne Fischer « afin de battre la droite » ? Ce n’est ni sérieux ni crédible. Si la candidate des verts veut rassembler plus de voix de gauche, il lui appartient avant tout de tenir un discours de gauche.Mais surtout, de quelle utilité serait une majorité PS-Verts au Conseil d’État, alors que le parlement est en majorité à droite ? Que pourrait-elle faire d’utile pour la population alors que le déficit structurel des finances publiques se creuse et qu’elle a soutenu la baisse de moitié de l’imposition des bénéfices des grandes entreprises ? Elle ne ferait que se discréditer plus encore, et avec elle, celles et ceux qui l’auraient soutenue.

À l’heure qu’il est, les salariés et les milieux populaires doivent entrer en résistance en luttant pour leurs droits, pour la défense de nos services publics et de nos prestations sociales, en particulier en imposant plus fortement ceux qui en ont les moyens. C’est pour cela que le mouvement « Résistons! » s’est créé, qui réunit la majorité des élus d’Ensemble à Gauche et appelle à organiser politiquement plus largement les forces sociales que nous représentons aujourd’hui dans les parlements.

Le succès d’une telle résistance dépend de la clarté de son orientation politique contre un gouvernement antisocial. Elle nécessite un parti populaire de la gauche combative que nous appelons à construire avec nous en refusant les logiques identitaires de celles et ceux qui cultivent l’entre-soi des petites chapelles de la gauche de la gauche. Rejoignez-nous ! Il n’y a pas une minute à perdre.