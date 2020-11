Initiative populaire – La gauche fait de la finance durable son prochain combat Trois vice-présidents du PS proposent d’en finir avec les investissements nocifs pour le climat. Mais les Verts sont aussi dans les starting-blocks. Florent Quiquerez

Avec ses deux collègues de la vice-présidence, le Vaudois Samuel Bendahan lance un projet d’initiative populaire. LAURENT CROTTET

Quel que soit le résultat des votations de ce dimanche, la pression restera maximale sur la place financière suisse. Une nouvelle initiative populaire est en discussion au sein du Parti socialiste. Son but est de réduire progressivement - jusqu’à les interdire - les investissements nuisibles pour le climat et l’environnement. Elle sera soumise prochainement à la présidence du parti. Une formalité.

Il faut dire qu’à l’origine de cette idée, on trouve trois conseillers nationaux qui viennent d’être élus à la vice-présidence du PS: Jacqueline Badran (ZH), Jon Pult (GR) et Samuel Bendahan (VD). «On sent un renforcement des thématiques liées à l’éthique, explique ce dernier. Il faut profiter de ce trend pour agir.» Et de rappeler que si la Suisse est un petit pays, sa place financière est énorme: «Une politique qui assure une place financière propre, orientée vers le bien commun et par conséquent durable est nécessaire.»

La Suisse pas bonne élève

La récolte de signatures pourrait commencer l’an prochain. «Nous ne voulons mettre personne devant le fait accompli, mais nous voulons aller vite aussi, précise Samuel Bendahan. Dans cette crise du coronavirus, il y a un besoin énorme d’investir, or il faut le faire dans des secteurs d’avenir.»

Concrètement, l’initiative veut édicter des règlements pour les banques, assurances, fondations et autres institutions de prévoyance professionnelle, afin qu’elles tiennent compte des objectifs de la Confédération en matière de climat et de biodiversité. L’idée est que les flux financiers qui transitent par la Suisse soient orientés vers une limitation à zéro des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2050.

Pour les institutions de droit public, la Banque nationale suisse et les caisses de pension de l’État, le texte va plus loin. Ces entités devraient exclure de leurs investissements les titres de sociétés actives dans l’extraction de combustibles fossiles ou de la production d’électricité sale dans un délai d’un an après l’adoption de l’initiative.

Car la Suisse n’est pas exemplaire en la matière. Début novembre, l’Office fédéral de l’environnement dressait un bilan peu reluisant des investissements helvétiques. Dans l’ensemble, la place financière investit quatre fois plus de moyens dans des entreprises produisant de l’électricité à partir de charbon ou de gaz que dans celles en produisant à partir de sources renouvelables. Le secteur n’est même pas en ligne avec l’Accord de Paris.

Vers des tensions à gauche?

Du côté des Verts, alliés traditionnels du PS, ce projet d’initiative populaire prend tout le monde de court, à commencer par sa section jeune. «Cette thématique n’appartient à personne, reconnaît Oleg Gafner, coprésident des Jeunes Verts. Mais je suis étonné que le PS ne nous ait pas approchés, car nous planchons nous aussi depuis des mois sur un projet d’initiative populaire en ce sens. Nous l’avions d’ailleurs communiqué en août.» Un projet qu’ils élaborent en dialogue avec les organisations environnementales.

Faut-il y voir les prémices d’une bisbille à gauche? Pas du tout, estime Adèle Thorens (Verts/VD), qui s’engage sur ce thème depuis plus de dix ans. «Au contraire, c’est intéressant que de nouveaux acteurs s’emparent aussi du dossier, car on n’arrive pas vraiment à avancer, ou alors on réalise de tout petits pas.» Si l’initiative populaire est un bon outil pour mettre la pression, la sénatrice prévient toutefois «qu’il faut veiller à ce que les différentes actions soient coordonnées afin de ne pas se disperser». Et de rappeler que les Verts vaudois ont déjà déposé un texte qui va dans le même sens au niveau cantonal.

Un avis que partage l’Alliance climatique, qui réunit 90 organisations issues de tous les secteurs de la société. «Nous souhaitons que ce débat ne tourne pas en politique politicienne et ne se limite pas à la gauche, réagit son directeur Christian Lüthi. La finance, c’est le plus grand levier d’action pour la politique climatique de la Suisse. Et cela doit aussi interpeller les partis bourgeois ou les milieux économiques. Il ne faut pas rater ce virage.»

Face à ces attentes, les trois vice-présidents du PS se montrent rassurants: leur démarche se veut «participative». «Ce projet d’initiative, c’est justement une façon de montrer comment nous voulons faire de la politique, ajoute Samuel Bendahan. Nous souhaitons discuter avec le maximum d’acteurs du dossier, pour pouvoir lancer en commun un projet fédérateur.»