Réforme du 2e pilier – La gauche et les syndicats lancent le référendum La réforme de la prévoyance professionnelle (LPP21) entraînerait une baisse des rentes pouvant atteindre 3’240 francs par an, selon les référendaires.

Avec la LPP21, la majorité des femmes subirait une baisse des rentes et s’ajoute le relèvement de l’âge de départ à la retraite. AFP/Fabrice COFFRINI

La gauche et les syndicats ont lancé vendredi le référendum contre la réforme du 2e pilier. Avec ce projet, les travailleurs devront payer plus pour toucher moins de rentes, déplorent-ils.

Adoptée par le Parlement lors de la session de printemps, la réforme de la prévoyance professionnelle (LPP21) entraîne des baisses de rentes pouvant atteindre 3240 francs par an, dénoncent les référendaires dans un communiqué.

La réforme prévoit un abaissement du taux de conversion, de 6,8% à 6%, devenu, selon ses partisans, nécessaire avec l’augmentation de l’espérance de vie. Le capital constitué par un rentier durant son activité professionnelle aboutira à une rente plus petite. La moitié des personnes assurées bénéficieront d’une compensation de rentes durant une période transitoire de 15 ans. Le seuil d’accès au deuxième pilier sera abaissé, ce qui permettra à davantage de personnes d’être nouvellement ou mieux assurées.

Le président de l’USS Pierre-Yves Maillard a rappelé que les rentes baissent depuis des années. Et d’ajouter que cette réforme est dépassée. «L’abaissement du taux de conversion est une idée datant de l’époque des taux d’intérêt négatifs: en raison du revirement des taux et du renchérissement, les rentes doivent désormais être augmentées et non plus réduites».

Après le relèvement de l’âge de la retraite, les femmes seront une nouvelle fois pénalisées. La majorité d’entre elles subira des baisses de rentes, ont encore fait valoir les référendaires.

Les syndicats et la gauche ont jusqu’au 6 juillet pour récolter les 50’000 signatures nécessaires.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.