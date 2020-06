Grand Conseil – La gauche et le PDC rêvent d’une autre prison Une majorité parlementaire remet en question la nécessité d’un nouveau centre aux Dardelles et prône de petites structures et moins de détentions. Eric Budry

Cette image de synthèse de la prison des Dardelles donne une bonne idée de la dimension du projet. DR

Pour désengorger Champ-Dollon, les conseillers d’État Pierre Maudet (PLR) et Mauro Poggia (MCG) comptent sur la construction d’un nouveau centre de détention de 450 places aux Dardelles, dans la commune de Puplinge, pour un coût de 258 millions. Le projet est bien avancé, mais les réticences parlementaires ont toujours été fortes. Aujourd’hui, le PDC, les Verts, le PS et Ensemble à Gauche mettent sur la table une autre solution: développer une politique de détention différente, plus décentralisée et offrant différents types de détention en fonction des nécessités.