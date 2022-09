Entretien exclusif – La gauche et le GSsA vont retirer leur initiative anti F-35 Les contrats ayant été signés, les initiants ne veulent pas d’un pseudo-scrutin qui légitime le fiasco de l’acquisition du nouvel avion de combat. Florent Quiquerez

Pauline Schneider du GSsA et Fabien Fivaz (Verts/NE) sont tous les deux membres de la coalition qui a lancé l’initiative anti F-35. Laurent de Senarclens/24heures

Le peuple ne votera pas sur l’acquisition du F-35. La coalition composée des Verts, du PS et du Groupe pour une Suisse sans armée va retirer son initiative. Après qu’ArmaSuisse a révélé ce lundi avoir signé les contrats d’achat, cette issue est devenue inéluctable. «Ça ne sert à rien de provoquer une pseudo-votation, lâche le conseiller national Fabien Fivaz (Verts/NE). On ne veut pas d’un scrutin qui légitimerait le fiasco de toute la procédure d’acquisition et le travail bâclé tant du parlement que du Conseil fédéral.»