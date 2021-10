Élections italiennes – La gauche conquiert la mairie de Rome Le candidat de la gauche Roberto Gualtieri deviendra le nouveau maire romain. Son opposant, Enrico Michetti, avait dû répondre à des accusations d’antisémitisme. Il a reconnu sa défaite.

De gauche à droite: le leader du parti démocrate Enrico Letta, le nouveau maire Roberto Gualtieri et le président de la région du Latium Nicola Zingaretti, célébrant la victoire de la gauche à Rome ce lundi. KEYSTONE/Roberto Monaldo

Les Romains ont choisi comme nouveau maire l’ex-ministre de l’Economie Roberto Gualtieri, candidat de la gauche, qui l’a emporté sur son rival de droite accusé d’antisémitisme, selon des résultats officiels publiés lundi et basés sur le dépouillement de deux tiers des bulletins.

Lors de ce deuxième tour de scrutin, Roberto Gualtieri a donc à ce stade récolté 60,08% des voix, contre 39,92% pour Enrico Michetti, qui a reconnu sa défaite. Roberto Gualtieri, 55 ans, devrait donc succéder à Virginia Raggi (Mouvement 5 Étoiles, antisystème), première femme élue à la tête de la capitale italienne en 2016 mais qui avait été éliminée dès le premier tour.

Ce résultat constitue un nouveau camouflet pour la coalition de droite et d’extrême droite, qui rassemble le parti Forza Italia de Silvio Berlusconi, la Ligue du tribun souverainiste et antimigrants Matteo Salvini et le parti d’extrême droite Fratelli d’Italia de Giorgia Meloni.

Recul de la droite

Lors du premier tour il y a deux semaines, la droite et l’extrême droite avaient déjà perdu des villes-clés comme Milan, Naples et Bologne. La gauche l’a aussi emporté à Turin, la capitale du Piémont (nord-ouest). Le résultat de ces élections locales, où 12,5 millions d’Italiens étaient appelés à voter, ne devrait pas avoir d’impact sur le gouvernement de Mario Draghi, soutenu au parlement par une large coalition allant du Parti démocrate (gauche) à la Ligue.

Rome et Turin avaient été conquises lors des précédentes élections par le Mouvement 5 Étoiles, qui a enregistré un fort recul pour ces élections. Le scrutin, qui s’est tenu dimanche et lundi, a été marqué par une forte abstention.

Dans la Ville éternelle, la campagne a été dominée par l’incurie affectant les transports et la propreté, et notamment la crise de la gestion des ordures, en partie responsable de l’apparition de sangliers dans certaines zones résidentielles.

«Nous travaillerons avant tout pour rendre la ville à nouveau propre, nous tiendrons les engagements pris lors de la campagne électorale», a promis Roberto Gualtieri après l’annonce de sa victoire.

Antisémitisme

La campagne de son adversaire de droite avait pris un mauvais tournant la semaine dernière lorsqu’il avait été contraint de rejeter des accusations d’antisémitisme après qu’un journal de gauche eut ressorti un article qu’il avait écrit l’an dernier et où il affirmait que l’Holocauste était davantage commémoré que d’autres massacres parce que les juifs «contrôlent des banques et un lobby capables de décider le destin de la planète».

Enrico Michetti avait aussi suggéré que le salut romain avec le bras tendu, utilisé sous l’ère fasciste, soit utilisé durant la pandémie car jugé plus hygiénique. Sans expérience politique antérieure, Enrico Michetti était jusqu’ici un avocat et un homme de radio.

AFP

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.