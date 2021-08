Aménagements en souffrance – La gare routière fête une décennie d’abandon général Les toilettes publiques ont disparu en 2010, le pavillon de la place Dorcière tombe en ruine. Porte d’entrée sinistrée dans la ville. Thierry Mertenat

Plus rien ne tient vraiment debout aux abords du pavillon de la gare routière. Hormis les usagers, privés de mobilier pour s’asseoir. LAURENT GUIRAUD

Louis Dorcière doit se retourner dans sa tombe. Celui qui fut au XIXe siècle un graveur de renom (bijoux et médailles) donne son nom à l’une des places les plus sinistrées de la Rive droite. On y retourne chaque été à la fin des vacances, à la manière d’un touriste découvrant la ville, avec l’espoir de saluer le sursaut municipal annonciateur de la sauvegarde du site. Mais non, l’état des lieux reste, à l’œil et au nez, déplorable.

À l’extrémité de la place, côté rue des Alpes, une fontaine publique, le seul point d’eau dans le secteur. LAURENT GUIRAUD

Les lieux, on le rappelle, sont ceux d’une gare routière centrale, connectée avec les capitales européennes, les réseaux interurbains et les excursions dans et hors la cité. Une noria de bus modernes, à l’air conditionné, assurant, au minimum, une cinquantaine de départs quotidiens. En comptant les arrivées, on s’approche, notamment en fin de semaine, de la centaine de rotations à la journée.