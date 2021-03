Mobilité et transports – La gare de Lausanne sera à l’arrêt ce week-end Les travaux de mise en service du nouvel enclenchement de la gare nécessitent d’interrompre le trafic. Une seule voie sera en service. Renaud Bournoud

Le nouvel enclenchement de Lausanne au chemin de Treyblanc. CFF

La gare de Lausanne perd sa tête, ce week-end. Ou plus précisément son cerveau. Entre le 20 et le 21 mars, les CFF basculent tout le système de gestion des aiguillages du poste directeur, situé à l’ouest au bout du quai 1, au nouvel enclenchement construit à l’autre bout du même quai.

Cette opération va fortement perturber le trafic ferroviaire et même l’interrompre complètement en gare de Lausanne. «Durant ce week-end, seule une voie restera en service, afin de permettre le passage de deux trains par heure et par sens, qui assureront des trajets entre Genève-Aéroport et le Valais ainsi qu’entre Genève-Aéroport et Fribourg, en passant par Vevey, détaillent les CFF. Durant la nuit du samedi au dimanche, aucun train ne circulera dans la gare.»