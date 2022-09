Trains à l’arrêt – La gare de Lausanne est paralysée Suite à un dérangement technique, les trains sont bloqués et ne circulent plus pour le moment. Un retour à la normale est prévu d’ici 11h00. ATS DÉVELOPPEMENT SUIT

La gare de Lausanne était paralysée mercredi matin depuis 09h00 à la suite d’un dérangement technique, indiquent les CFF. Les trains sont bloqués et ne circulent plus. Des retards et des suspensions de trains sont annoncés. Un retour à la normale est prévu d’ici 11h00.

Interrogé par Keystone-ATS, un porte-parole des CFF évoque un «dérangement technique survenu aux installations de sécurité ferroviaires». «Les réparateurs sont sur place et ont identifié le problème», indique-t-il.

