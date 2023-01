Chantier à Lancy – La galère des premiers habitants du quartier de Surville Arrivés en août, les locataires d’un nouvel immeuble s’agacent des difficultés de mobilité en raison des travaux en cours. Rencontre avec l’un d’eux. Léa Frischknecht

Emmanuel Rampa prend cet escalier temporaire tous les matins pour accompagner ses enfants à l’école. Il ne le juge pas assez sûr. STEEVE IUNCKER GOMEZ

Il est 8h15, ce jeudi matin, quand Axel part pour l’école, son sac à dos Spider-Man sur les épaules et sa main glissée dans celle de son papa. Depuis le mois d’août, le petit garçon de 4 ans et demi vit avec ses parents et ses deux frères au 41 chemin des Érables, dans le seul bâtiment ayant déjà émergé au milieu du mastodonte chantier du futur quartier de Surville, à Lancy.