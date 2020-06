Canton de Neuchâtel – La fusion du Locle et des Brenets acceptée dans les urnes Les citoyens ont voté ce dimanche en faveur de la fusion des deux communes de la région des Montagnes neuchâteloises. Le taux de participation s’est élevé à 31% au Locle et à 58% aux Brenets.

Le Locle et Les Brenets (NE) vont fusionner au 1er janvier 2021. Les citoyens de la Mère Commune ont approuvé dimanche la fusion à 82,5%, ceux du village des bords du Doubs à 71,8%. Les deux communes comptent près de 12’000 habitants.

Le taux de participation s’est élevé à 31% au Locle et à 58% aux Brenets, ont indiqué devant la presse aux Brenets Denis de la Reussille et José Decrauzat, présidents des conseils communaux respectivement du Locle et des Brenets. La campagne n’a pas été très animée, dans la mesure où aucun véritable opposant à la fusion ne s’est manifesté.

Campagne sans contact

La campagne, sans contact, a été inédite en raison du Covid-19. Il n’y a pas eu de stand sur les marchés pour aborder les gens. Les conseillers communaux ont assuré une permanence téléphonique pour répondre aux questions de la population.

Des séances d’information publiques, avec respect des distances sanitaires, ont toutefois eu lieu, avec entre 50 et 70 personnes présentes.

( ATS/NXP )