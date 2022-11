Mondial 2022 – La fusée qatarienne est prête à décoller sous les yeux du monde La Coupe du monde de football, transformée en sulfureux ovni des sables, s’ouvre dimanche sous le feu des critiques. Sur place, une autre réalité tente de s’imposer. Simon Meier - Doha

Ce supporter ghanéen, sur le front de mer à Doha, ne semble pas trop scandalisé par les outrances qatariennes. Pour ceux que cela motive, la fête va commencer. AFP

Des pelouses golfiquement tondues au cœur du désert. Un escadron d’arbres dignes des plus beaux jardins botaniques, à l’image de ce ficus géant. Un fast-food bien ricain dont l’architecture orientalisante fait écho à son pharaonique et surplombant voisin: le stade Al Bayt – «la maison» en version originale. C’est dans ce mastodonte aux airs de giga tente bédouine que s’ouvrira, dimanche avec un très exotique Qatar-Equateur (17 h en Suisse), la 22e Coupe du monde de l’histoire. Ce sera la plus belle de tous les temps, selon les organisateurs. Selon la police occidentale, il s’agit depuis longtemps de la plus scandaleuse.