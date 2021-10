Amérique du Sud – La frontière Venezuela-Colombie reste toujours fermée

La Colombie demande au Panama de «faciliter» le passage de migrants Afficher plus

La Colombie a demandé au Panama de «faciliter» le passage des migrants les plus vulnérables à la frontière entre les deux pays, une zone de jungle hostile et montagneuse, a-t-on appris mardi de source officielle. Ce voyage périlleux, sur des sentiers boueux et escarpés, au milieu d’une jungle hostile rincée par les pluies tropicales, dure quatre à cinq jours, jusqu’à la ville panaméenne de Bajo Chiquito.

Il se fait, côté colombien, en échange d’un prix moyen de 300 dollars (280 francs) par personne payés aux passeurs. Cet itinéraire a connu une hausse spectaculaire des passages de migrants cette année: quelque 67’000 personnes ont effectué la traversée entre janvier et août, contre 6465 pour l’ensemble de l’année 2020, d’après l’autorité migratoire panaméenne. Le Panama accepte de laisser entrer quotidiennement sur son territoire jusqu’à 600 migrants illégaux.