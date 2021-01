Initiative «Restons ouverts» – La fronde des restaurateurs s’organise en Suisse Dans plusieurs pays européens, certains commerces annoncent des actions de «désobéissance civile» contre les mesures sanitaires. Un groupe s'est aussi formé en Suisse. GastroSuisse s’en détache. Florian Paccaud

La prolongation de la fermeture des restaurants devrait être annoncée mercredi par le Conseil fédéral (photo prétexte). NOTIMEX via AFP

Mercredi, lors de sa conférence de presse, le Conseil fédéral a indiqué qu’il souhaitait prolonger les mesures sanitaires en vigueur, et notamment la fermeture de nombreux établissements. Cependant, un groupe de commerçants, comprenant des propriétaires de restaurants, salons de beauté, cafés et de fitness entendent rouvrir leurs portes le 11 janvier, relate le «Tagesanzeiger».

Lancée de manière anonyme, l’initiative «Wir machen auf» (Restons ouverts) circule actuellement sur les réseaux sociaux, et notamment sur l’application de messagerie instantanée Telegram, ce qui permet aux auteurs de l’initiative d’éviter d’être censurés. Elle implique des résidents de plusieurs pays européens. En Allemagne, elle compte quelque 40’000 membres.

Sentiment d’injustice

En Suisse, une page internet a été crée. Selon le journal alémanique, plus de 5000 membres auraient rejoint ce mouvement, notamment dans les cantons de Berne, Bâle et Zurich. Selon GastroSuisse, ce mouvement est en plein essor. Dans un communiqué, la fédération de l'hôtellerie et de la restauration précise qu’elle s’en détache totalement: «GastroSuisse se distancie de cette initiative, n'a rien à voir avec cette action et ne sait pas non plus qui se cache derrière».

Cette initiative ne surprend pas Hans-Ulrich Bigler: «Rien ne prouve que le Covid-19 se transmette plus que dans les magasins», explique le directeur de l’Union suisse des arts et métiers au «Tagesanzeiger». Il y a un sentiment d’injustice et de colère au sein de certains secteurs, d’autant plus que les aides d’urgence tardent à venir.

Les commerçants qui enfreignent les règles s’exposent à de lourdes sanctions. Selon le code pénal, ils risquent entre un et cinq ans de prison. C’est pourquoi GastroSuisse s’y oppose: «Il est clair que l'on doit se tenir aux mesures ordonnées par la Confédération et les cantons».