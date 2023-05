Horaire de train 2025 – La fronde contre l’horaire des CFF réunit finalement sept villes Les villes de Bienne, Delémont, Morges ainsi que le réseau des villes de l’Arc jurassien demandent, à leur tour, aux autorités fédérales de revoir leur copie.

Image d’illustration. KEYSTONE

La fronde de villes romandes contre le futur horaire des CFF, annoncée dimanche, regroupe sept cités plus le réseau des villes de l’Arc jurassien (RVAJ). Ils demandent aux instances fédérales de revoir leur copie.

«Le Matin Dimanche» avait annoncé qu’Yverdon, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Genève, soutenues par Genève Aéroport, publieraient ce lundi un appel pour «dénoncer un réseau ferroviaire à deux vitesses», après la divulgation vendredi dernier de l’horaire 2025 des CFF. Celui-ci a notamment l’inconvénient, pour cause de travaux, de réduire fortement la desserte directe entre les villes de l’Arc jurassien et Genève.

Dans l’appel diffusé lundi, pas moins de sept villes montent au front: outre les quatre déjà citées, Bienne, Delémont et Morges ainsi que le RVAJ se joignent au mouvement.

Les signataires déplorent que le nouvel horaire, dès décembre 2024, «détériorera pour au moins dix ans l’offre ferroviaire dans une grande partie de la Suisse occidentale ainsi que l’offre de trains de nuit de Genève à Bâle».

Ouvrir le dialogue

Certes, les cadences entre l’Arc jurassien et Lausanne seront doublées. Mais les inconvénients l’emportent aux yeux des villes concernées. Notamment le fait que les voyageurs se rendant à Genève ou Genève-Aéroport depuis l’Arc jurassien (ou dans le sens inverse) devront souvent passer par Renens (VD) ou Lausanne pour changer de train. D’où une perte d’attractivité de la liaison, qui «risque de réduire l’usage des transports publics en faveur du réseau routier», selon les signataires.

En conclusion, les sept villes réclament «une réduction sensible de la durée des désagréments annoncés ainsi qu’une augmentation du nombre de connexions directes maintenues». Elles demandent aux représentants des CFF, de l’Office fédéral des transports (OFT) et des instances cantonales d’«ouvrir le dialogue avec les communes lésées afin d’y proposer des alternatives viables à un horizon raisonnable».

ATS

