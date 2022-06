Espace public – La fresque du Palais des Nations est un chef-d’œuvre en péril Des carreaux se sont décollés, d’autres ont été déposés. L’œuvre de Hans Erni collectionne les trous en façade. Restauration compliquée. Thierry Mertenat

Genève, le 4 mai. Des segments entiers de la fresque du Palais des Nations ont dû être déposés préventivement. LUCIEN FORTUNATI

Ce n’est pas exactement de la petite décoration publique. Par son emplacement et son format, c’est même tout le contraire. Ni plus ni moins la plus grande fresque céramique de Suisse. Une œuvre monumentale en deux volets de 30 mètres chacun, ceignant le portail d’entrée du Palais des Nations qui, lui, n’est pas la chose la plus artistique de la place.