Mental des jeunes et Covid-19 – La fréquentation du forum de Ciao.ch a explosé en deux ans La plateforme romande d’aide pour les 11-20 ans a connu une hausse des interactions de plus de 500% depuis le semi-confinement de 2020. Caroline Rieder

Marjory Winkler, directrice de l’Association romande Ciao, met en garde face à un relâchement trop rapide du suivi postpandémique des jeunes générations. VANESSA CARDOSO

«En ce moment je ne vais pas très bien, j’ai besoin de me confier…» On le dit depuis un moment: la pandémie a fragilisé la santé mentale des jeunes générations. Ciao.ch en témoigne. Depuis deux ans, outre les habituelles questions sur les expériences amoureuses, les parents, la formation, etc., beaucoup de bouteilles à la mer virtuelles ont été lancées sur l’espace d’échanges du site romand dédié aux 11-20 ans.