Après trois années plombées par la crise sanitaire, la fréquentation des TPG est revenue au niveau d’avant-Covid. LUCIEN FORTUNATI

Les Transports publics genevois (TPG) semblent bel et bien avoir tourné la page Covid. Après trois années difficiles, la fréquentation est enfin revenue à un niveau proche d’avant la crise sanitaire, avec 197 millions de passagers en 2022. Soit une augmentation de 20,8% par rapport à l’année précédente. Entre 2020 et 2021, la hausse avait été deux fois moins importante.

«Nous constatons ces derniers mois un retour durable de la clientèle sur nos lignes, alors même que la pratique du télétravail s’est confirmée et que la mobilité douce a poursuivi son essor.» Denis Berdoz, directeur général des TPG

On reste toutefois au-dessous du chiffre de 2019, où les TPG avaient transporté près de 223 millions de personnes. Mais la tendance haussière se confirme en 2023, puisqu’on enregistre plus de 750’000 montées par jour en semaine depuis le début de l’année. C’est ce qui ressort du rapport annuel de gestion de la régie publique.

«Nous constatons ces derniers mois un retour durable de la clientèle sur nos lignes, alors même que la pratique du télétravail s’est confirmée et que la mobilité douce a poursuivi son essor», déclare Denis Berdoz, directeur général des TPG, dans un communiqué de presse.

Déficit moindre

Du côté des finances aussi, cela va beaucoup mieux, même si l’effet de la pandémie se fait encore sentir. La régie boucle ses comptes 2022 avec un déficit de 80’000 francs. Pour rappel, en 2021, celui-ci était de 6,9 millions.

Ce résultat intègre une subvention complémentaire de 15,3 millions de francs versée par le Canton, en lien avec le recul temporaire de la fréquentation dû à la crise sanitaire. Les comptes pour l’année 2022 ont été validés par le conseil d’administration des TPG, puis par le Conseil d’État. Ils sont en cours d’examen auprès du Grand Conseil, conformément à la loi.

Satisfaction en hausse

Les passagers sont donc plus nombreux, mais ils sont aussi plus satisfaits. C’est ce qu’indique l’enquête annuelle BEST, qui mesure le taux de satisfaction de la clientèle sur mandat de l’Office cantonal des transports, vis-à-vis des opérateurs actifs sur le territoire du Grand Genève.

Ainsi, Genève progresse et se classe à la deuxième position de l’étude BEST en 2022 (3e place en 2021), avec un taux de satisfaction global en hausse (80%, contre 76% l’année précédente) et plus élevé que les villes d’Helsinki, d’Oslo, de Stockholm et de Copenhague. Tous les critères mesurés – comportement du personnel, information, image, offre, fiabilité et perception du prix – connaissent une croissance en variation annuelle.

En ce qui concerne les perspectives, l’offre va s’étoffer en 2023, grâce au prolongement du tram 15 jusqu’à la zone industrielle de Plan-les-Ouates, qui sera effectif en décembre. Une extension de l’offre de bus à la demande tpgFlex est aussi planifiée sur la Rive gauche à la même période. À plus long terme, une ligne de tram est prévue en direction du Grand-Saconnex et de Ferney-Voltaire, ainsi que des extensions à Saint-Julien-en-Genevois et à Annemasse-Glières.

Vers une flotte 100% électrique

En parallèle, la flotte des TPG poursuit sa transition énergétique puisque d’ici à 2030, elle sera 100% électrique, alimentée avec une énergie 100% renouvelable. Les actuels véhicules thermiques, qui arrivent en fin de vie, seront progressivement remplacés par des bus électriques ces prochaines années. Le parlement genevois a voté une subvention d’investissement de 350 millions de francs en octobre 2022 pour mener à bien cette transition énergétique.

