Produits hors-saison – La FRC part en guerre contre les fraises en hiver Quand la saison des fraises commence vraiment en Suisse, les consommateurs en ont déjà mangé presque 10’000 tonnes, des espagnoles sans goût. Jocelyn Rochat

La qualité principale de la fraise cultivée en Espagne n’est pas sa saveur, mais sa résistance au stockage et au long transport. Yvain Genevay

C’est un peu l’histoire de la poule et de l’œuf au rayon fruits et légumes des supermarchés. Depuis des années, le débat fait rage à propos des fraises espagnoles, généralement sans goût, qui y sont vendues durant l’hiver. Face aux critiques récurrentes, «la grande distribution répond invariablement qu’elle ne fait qu’obéir à la demande des clients», explique Sophie Michaud Gigon.

«Nous avons voulu reprendre ces plaintes en forme de «ras-la-fraise» qui nous arrivent des consommateurs, et nous avons cherché à vérifier comment se déroulait vraiment ce commerce», ajoute la secrétaire générale de la Fédération romande des consommateurs (FRC). Il en résulte une enquête au long cours, dont les résultats sont publiés ce dimanche, et qui conclut que «la grande distribution fait tout pour valoriser la fraise espagnole et créer une fausse impression de saisonnalité», assure la responsable des enquêtes à la FRC, Sandra Imsand, qui a piloté ce travail.