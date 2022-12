Qatar 2022 – La France se trace un destin historique Toujours aussi froids, les Bleus battent le Maroc 2-0 et peuvent prétendre à conserver leur titre mondial. Valentin Schnorhk - Doha

Après moins de cinq minutes de jeu, l’équipe de France et Théo Hernandez avaient déjà fait sauter le verrou marocain. Getty Images

Comme quoi, en fanfaronnant un peu moins, en acceptant de se faire plus petit et en laissant la vérité du football s’exprimer, les objectifs les plus fous semblent à la portée de l’équipe de France. En vingt ans, l’Hexagone est devenu un pays de football, et cela se ressent: personne cet automne ne s’est amusé à représenter une étoile supplémentaire à des fins marketing et à s’autoproclamer favori sous prétexte que les Bleus étaient champions du monde en titre. Au traumatisme de 2002 (et son élimination au 1er tour, après le titre de 1998) succède donc ce parcours de 2022, avec une France qui sera cette fois au rendez-vous de la finale dimanche, contre l’Argentine.