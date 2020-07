La cathédrale de Nantes en feu – La France revit, en moins grave, le cauchemar de Notre-Dame Les dégâts ont pu être limités, à la cathédrale de Nantes, grâce à la rapidité des pompiers. Mais une question se pose: a-t-on tiré les leçons de Paris? Alain Rebetez Correspondant à Paris (F)

Les flammes visibles à travers la verrière, image qui évoquait forcément celle de Notre-Dame.

Il y a des images qui marquent et qui ne passent pas. Ce samedi matin, à Nantes, quand des passants sur la place Saint-Pierre aperçoivent de la fumée s’échapper de la façade de la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, ils ont immédiatement à l’esprit le drame de Notre-Dame et avertissent les pompiers. Il est 7 h 44. Très rapidement, les soldats du feu sont sur place, mais avant même leur arrivée, on voit des flammes se déployer derrière la verrière, dont les vitraux ont éclaté.