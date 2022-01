Attentats de Paris – La France rend hommage aux victimes des attaques contre Charlie Hebdo

La cérémonie s’est déroulée dans le silence ce vendredi en présence du ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin et de la maire de Paris Anne Hidalgo.

Le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin et la maire de Paris Anne Hidalgo ont rendu vendredi matin un hommage sobre aux victimes des attaques jihadistes contre l’hebdomadaire Charlie Hebdo et le magasin Hyper Cacher à Paris, sept ans après les attentats. Aucune prise de parole n’a été prononcée.

Comme chaque année, la même cérémonie s’est répétée trois fois. D’abord devant le 10, rue Nicolas-Appert (XIe arrondissement), anciens locaux de l’hebdomadaire satirique, où les frères Saïd et Chérif Kouachi avaient abattu 11 personnes le 7 janvier 2015. Parmi les victimes, des figures emblématiques de «Charlie», comme son directeur et dessinateur Charb, les caricaturistes Cabu, Wolinksi, Honoré, Tignous et l’économiste Bernard Maris.