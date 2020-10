Coronavirus – La France reconfinée, record de cas aux États-Unis La pandémie de coronavirus continue de s’aggraver à travers le monde, en témoignent le reconfinement généralisé entré en vigueur vendredi en France ainsi que le record de 90’000 cas positifs en 24 heures atteint aux États-Unis jeudi.

Paris. KEYSTONE

La France, qui a dépassé les 36’000 morts depuis le début de l’épidémie, est reconfinée, pour la deuxième fois, depuis vendredi 00 h 00. Ce confinement ne sera pas tout à fait identique à celui très strict connu au printemps pendant deux mois par la France, au moment d’une première vague qui avait fait 30’000 morts. Les crèches, écoles, collèges et lycées doivent rester ouverts avec un protocole sanitaire renforcé, ce qui devrait permettre à de nombreux parents de poursuivre le travail. Mais les commerces «non essentiels» seront de nouveau fermés, tout comme les salles de cinéma et de spectacle.

«Il n’y a pas d’autre solution», a affirmé jeudi son Premier ministre Jean Castex, qui prévoit un pic d’hospitalisations en novembre «plus élevé qu’en avril». Les autorités françaises redoutent la saturation des services de réanimation, où plus de la moitié des 5800 lits disponibles sont déjà occupés.

La France devient ainsi un des rares pays ou régions en Europe – avec l’Irlande et le Pays de Galles – à choisir de confiner l’ensemble de sa population, l’arme la plus puissante contre le virus.

Jeudi, les Français se préparaient à cette perspective. Certains se précipitaient chez le coiffeur tandis que d’autres procédaient à l’achat de cartouches d’encre ou de papier toilette. D’autres, quelques dizaines à Paris et dans certaines régions, ont manifesté jeudi soir pour dénoncer ce reconfinement. «Les gens vont se retrouver à 20 ou à 30 chez eux à faire la fête et se refiler le Covid et dans trois mois rebelote», a regretté l’organisateur du rassemblement à Castres (sud), Davy Caravaca.

Aggravation record aux États-Unis

La situation continue également de s’emballer aux États-Unis, en pleine campagne électorale. La première puissance mondiale a enregistré jeudi un nouveau record de cas de Covid-19 en 24 heures, en franchissant pour la première fois la barre des 90’000 nouvelles contaminations, selon un comptage de l’université Johns-Hopkins.

Sur la même journée, ce sont précisément 91’290 personnes qui ont été contaminées, alors que 1021 sont décédées du Covid-19 aux États-Unis. Actuellement, la situation la plus difficile concerne le nord des États-Unis et le Midwest.

À cinq jours de l’élection présidentielle, le candidat démocrate Joe Biden a fait de la gestion de la crise sanitaire son principal angle d’attaque contre Donald Trump.

Les États-Unis ont enregistré jeudi un retour de la croissance économique au troisième trimestre mais demeurent le pays du monde le plus gravement touché par le virus, avec 228’625 décès depuis le début de la pandémie, suivi du Brésil (158’969), de l’Inde (120’527) et du Mexique (90’309).

Dans le monde, la pandémie a contaminé plus de 44,5 millions de personnes, pour plus de 1,175 million de morts depuis fin décembre, selon un bilan établi par l’AFP jeudi.

Pluie de restrictions en Europe

En Europe, les pays se barricadent les uns après les autres pour faire face à une deuxième vague meurtrière, comme l’Espagne, où cinq régions dont celle de Madrid bouclent leur territoire vendredi. Les députés espagnols ont approuvé jeudi la demande du gouvernement de prolongation pour six mois de l’état d’urgence sanitaire.

En Grèce, la deuxième ville du pays, Thessalonique, voit vendredi ses bars et restaurants fermer. Tout en excluant un confinement général comme au printemps, le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis compte annoncer vendredi «un plan d’action d’un mois (…) pour prévenir le pire».

La Belgique, pays où le coronavirus circule le plus intensément, a convoqué vendredi une nouvelle réunion de crise. «Le pire reste encore à venir», a jugé le porte-parole du gouvernement pour le coronavirus, Yves van Laethem.

En Angleterre de nouvelles régions vont être placées samedi au niveau d’alerte 2, interdisant aux habitants concernés de rencontrer des personnes n’appartenant pas à leur foyer à l’intérieur. Mais le gouvernement britannique résiste toujours aux appels à confiner l’Angleterre.

Au Portugal, en plus du port du masque rendu obligatoire en extérieur depuis mercredi, le gouvernement a décidé d’interdire les déplacements non justifiés entre municipalités du vendredi au mardi, pour limiter les rassemblements traditionnels pour la Toussaint.

Record en Iran

Ailleurs dans le monde, l’Iran a enregistré un record de nouveaux cas confirmés de coronavirus avec 8293 personnes contaminées en 24 heures.

En Tunisie, le Premier ministre, Hichem Mechichi, a annoncé un couvre-feu du lundi au vendredi de 19 h 00 à 04 h 00 GMT et de 18 h 00 à 04 h 00 GMT le week-end, sans préciser sa durée.

Face à une hausse des cas de coronavirus, Colombo, la capitale du Sri Lanka, se confine aussi à partir de vendredi et pendant trois jours, au lendemain d’une visite du secrétaire d’État américain Mike Pompeo.

AFP/NXP