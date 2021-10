L’invité - La France pourrait sortir de l’OTAN

Ce fameux 15 septembre, quelques heures avant le coup de poignard dans le dos de l’annonce de la rupture d’un contrat d’armement par l’Australie, ses responsables avaient pourtant envoyé à la France une lettre exprimant leur satisfaction concernant l’avancée du projet. Le Ministère des armées a dit avoir reçu le matin du 15 septembre une lettre de satisfaction des autorités australiennes quant à l’avancée en vue du contrat d’armement. Quelques heures plus tard, le premier ministre australien annonçait la rupture du contrat de commande de sous-marins à la France.

Avec cette crise diplomatique des sous-marins, la classe politique française se positionne sur une sortie de l’OTAN. Du Parti communiste au Rassemblement national, de nombreux responsables politiques français se sont prononcés en faveur d’un départ de la France de l’Alliance atlantique. Le maintien ou non dans l’OTAN sera très débattu lors de la campagne présidentielle française de 2022. Emmanuel Macron sera aussi jugé sur son positionnement dans cette humiliante affaire. La crise des sous-marins, provoquée par cette rupture d’un contrat de 56 milliards d’euros promis à la France au profit d’une livraison de sous-marins nucléaires américains, fait tanguer les relations entre les États-Unis, l’Australie et Paris, pourtant alliés historiques.

Faut-il conserver l’OTAN? La France doit-elle rester dans l’Alliance atlantique? Alors que Donald Trump menaçait régulièrement de quitter l’OTAN, Biden néglige ses alliés lors de la débâcle de Kaboul et trahit le plus ancien allié des États-Unis, la France, dans l’affaire des sous-marins australiens. Emmanuel Macron n’avait pas hésité à parler de «mort cérébrale» pour l’OTAN. Depuis la chute de l’Union soviétique, l’OTAN cherche une raison d’être et une finalité pour une alliance qui était fondamentalement conçue contre l’URSS.

La France avait réintégré en 2009, à la demande de Nicolas Sarkozy, le commandement intégré de l’OTAN mais pour quel résultat? Celui d’être méprisée lors de l’évacuation de Kaboul et de se voir voler un contrat de 56 milliards d’euros. De plus, la France n’a pas vu venir l’annonce de ce pacte militaire tripartite, l’AUKUS, entre l’Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni pour contrer les avancées chinoises dans la zone indo-pacifique. Cette nouvelle alliance, forgée dans le plus grand secret, est perçue comme une véritable insulte par la France, qui a été tenue à l’écart jusqu’à la dernière minute. Depuis plus d’une semaine, le ministre des Affaires étrangères de la République française ne ménage pas ses mots, dénonçant un «coup dans le dos» de la part de ses alliés et comparant les méthodes de Joe Biden à celles de Donald Trump, «sans les tweets». Si ce nouvel OTAN asiatique savait lire une carte, ces membres trouveraient par nos iles et territoires d’outres-mers une présence française dans cette zone.

Il faut pour l’honneur de la France en tirer une conclusion et cette conclusion, c’est le départ du commandement intégré de l’OTAN! Le 7 mars 1966, le général de Gaulle fait part aux Américains de son intention de quitter le commandement intégré de l’OTAN. Le général de Gaulle, fort de la légitimité que lui donnait sa réélection à la tête de l’État, décide de faire un coup d’éclat diplomatique.

«La France, écrit-il le 7 mars à son homologue américain Lyndon B. Johnson, se propose de recouvrer sur son territoire l’entier exercice de sa souveraineté, actuellement entravé par la présence permanente d’éléments militaires alliés ou par l’utilisation qui est faite de son ciel, de cesser sa participation aux commandements intégrés et de ne plus mettre de forces à la disposition de l’OTAN.» Une alliance n’est pas une soumission, encore moins l’instrument d’un manque de respect et de trahisons. Biden a réussi ce que Poutine et les ennemis de nos démocraties rêvaient depuis longtemps, à savoir diviser le camp occidental.

Olivier Védrine Afficher plus Pr h. c. Membre du Comité d’orientation de l’Association Jean Monnet DR

