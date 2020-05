Vaccin contre le Covid-19 – La France passera après les USA! Sanofi provoque la polémique En agitant puis retirant la menace qu’un vaccin soit distribué d’abord aux USA plutôt qu’en France, le géant français Sanofi cherche à faire pression. Alain Rebetez Paris

Paul Hudson, directeur général de Sanofi. DR

S’agit-il d’une déclaration maladroite rapidement démentie, ou plutôt d’une habile stratégie destinée à faire pression sur les autorités européennes? Le fait est que Sanofi, principal groupe pharmaceutique français et l’un des leaders mondiaux dans la production de vaccins, a déclenché mercredi une vague de protestations quand le patron du groupe, Paul Hudson, a affirmé que la priorité serait donnée aux États-Unis dans la distribution de son vaccin contre le Covid-19, s’il aboutit, en raison de leur aide financière. Colère du gouvernement et rétropédalage, jeudi matin, du numéro 1 de la filiale française, Olivier Bogillot, qui corrigeait le propos: «Il est évident que si Sanofi découvre un vaccin, il sera accessible à tous», assurait-il. Il ajoutait néanmoins: «Si les Européens travaillent aussi rapidement que les Américains.» Comment comprendre ces propos à la fois rassurants et conditionnels?