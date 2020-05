Réouverture des frontières – La France, l’Allemagne et l’Autriche s’ouvrent à la Suisse Les restrictions aux frontières avec ces trois pays voisins doivent être levées ces prochaines semaines si la situation sanitaire le permet. Lise Bailat

À la douane de Constance, le 16 mars. La pandémie de coronavirus a incité de nombreux pays, dont la Suisse, à réintroduire des contrôles aux frontières. KEYSTONE/Ennio Leanza

Après deux jours de séance, la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter a trouvé un accord de principe avec ses homologues allemand, français et autrichien: les restrictions de voyage entre la Suisse et ces trois voisins doivent être levées aussi vite que possible. Les frontières vont rouvrir de manière coordonnée et réciproque au cours de ces prochaines semaines, pour autant que la situation sanitaire le permette. Cette liberté retrouvée concernera aussi bien les voyages d’affaires que les loisirs: «Il y a un accord sur le fait que le retour à la normalité doit intervenir aussi vite que possible, confirme Philipp Schwander, porte-parole du Département fédéral de justice et police (DFJP), au «Blick». Des vacances d’été en Allemagne, en Autriche et en France seraient alors possibles.»

La date précise de ces réouvertures n’est pas encore communiquée. Tout dépendra de l’évolution sur le front de la pandémie. Selon nos informations, des solutions seront étudiées pour les propriétaires de résidences secondaires, les familles et les couples, durant la période transitoire.