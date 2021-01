Le casse-tête de la Dôle – La France ferme le parking, les skieurs suisses restent en rade La fermeture du parking du télésiège des Dappes, situé sur sol français, condamne l’accès aux pistes du massif de la Dôle. La situation, ordonnée par un arrêté préfectoral, durera au moins jusqu’au 7 janvier. Marine Dupasquier

Situé sur sol suisse, le télésiège des Dappes, qui permet d’accéder aux pistes du massif de la Dôle, n’est accessible qu’en se parquant sur sol français. Christian Brun

Le domaine de la Dôle, qui s’apprêtait enfin à rouvrir ses pistes, va devoir prendre son mal en patience. Cette fois, ce n’est pas le manque de neige qui est en cause, mais un arrêté de la Préfecture du Jura interdisant l’accès et le stationnement au parking des Dappes, situé sur sol français. Or, c’est le seul parking qui accueille les skieurs voulant accéder au télésiège suisse menant au massif de la Dôle.

Claire Devillers, responsable communication chez Sogestar, la société des Rousses qui exploite le domaine de la Dôle, est dans l’incompréhension. «On ne s’y attendait pas du tout, lâche-t-elle. On regrette de ne pas avoir été informés en amont. On avait déjà commencé à damer les pistes car le sommet était finalement assez enneigé.»