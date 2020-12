Après le confinement, couvre-feu – La France fait tout pour ménager Noël, mais pas les artistes Les Français sont à nouveau libres de circuler et courir les magasins, sauf de nuit, mais le monde de la culture reste fermé et se sent sacrifié. Alain Rebetez, Paris

Alors qu’ils avaient accepté jusqu’ici les mesures, les milieux culturels ont manifesté mardi leur désarroi et leur colère sur la place de la Bastille. KEYSTONE

La France a fait son choix: Noël avant tout! C’est la volonté du gouvernement et le déconfinement s’articule largement, quoique sans le dire, autour de ce choix. Depuis ce mardi, les Français sont à nouveau libres de se déplacer dans le pays sans aucune restriction et ils n’ont plus l’obligation de remplir un formulaire à la moindre sortie de chez eux. Mais le déconfinement est relatif, car il est remplacé par un couvre-feu entre 20 h et 6 h du matin, plus sévère même puisqu’une simple promenade ou un jogging ne seront plus possibles.

Pourtant, le nombre quotidien de nouveaux cas Covid a diminué de moitié depuis le reconfinement du 29 octobre, mais il reste supérieur (10’000 au lieu de 5000) à la limite qui avait été fixée. D’où la décision d’instaurer un couvre-feu et de prolonger la fermeture des cinémas, théâtres et musées jusqu’au 7 janvier.