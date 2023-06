Télétravail des frontaliers – La France fait durer le suspense Paris a jusqu’à ce soir pour signer le nouvel accord européen sur la couverture sociale du «home office» des frontaliers, déjà signé par Berne. Sinon, la durée autorisée risque d’être réduite de moitié. Fabrice Breithaupt

Le ministre français du Travail, Olivier Dussopt, explique le retard de la France à signer les nouvelles règles européennes par l’étude des conséquences sur l’assurance chômage. AFP

Le long feuilleton du télétravail des frontaliers va-t-il, enfin, s’achever? Et s’achever sur une solution qui satisfasse autant les États suisses et français, que les employeurs helvètes et leurs salariés européens domiciliés en France voisine? C’est l’espoir pour de nombreux patrons et employés. Explications.

De quoi parle-t-on?

Dès ce samedi 1er juillet, entreront en vigueur les nouvelles règles européennes dans le domaine de la couverture sociale du télétravail des frontaliers européens.

Celles-ci autorisent les travailleurs frontaliers à exercer moins de 50% de leur temps de travail depuis leur pays de résidence, tout en restant assujettis aux assurances sociales du pays dans lequel est basée l’entreprise qui les emploie.

Ces nouvelles règles sont plus intéressantes que les règles ordinaires, qui ne prévoient que 25% de «home office» sans devoir s’affilier aux assurances sociales du pays de résidence.

Rappelons que ces règles ordinaires ont été assouplies à l’occasion de la pandémie de Covid-19. Le but était alors de permettre aux travailleurs frontaliers qui le pouvaient techniquement d’exercer depuis chez eux en raison des confinements sanitaires imposés par les autorités, et cela sans impact sur les assurances sociales. La dérogation amiable et temporaire a été repoussée à plusieurs reprises. La dernière fois, à ce vendredi 30 juin 2023. Et ce sera la dernière fois, un nouvel accord ayant été trouvé.

Quel est le problème?

La Suisse a signé le nouvel accord européen le 31 mai. C’est aussi le cas d’autres pays avec lesquels elle partage une frontière commune, par laquelle transitent tous les jours des dizaines de milliers de travailleurs frontaliers: l’Allemagne, le Liechtenstein et l’Autriche.

Mais ce n’est pas (encore) le cas de l’Italie ni de la France. La non-signature (à l’heure où nous écrivons ces lignes) de cet accord par Paris est d’autant plus problématique que c’est de France que provient la majorité des travailleurs frontaliers européens salariés en Suisse en général, et dans les cantons de Genève et de Vaud en particulier.

Quel est le point d’achoppement?

Un point technique fait encore hésiter la France. C’est ce qu’a expliqué, ce mardi après-midi à l’Assemblée nationale française à Paris, le ministre du travail, du plein-emploi et de l’insertion, Olivier Dussopt, dans une réponse à une question d’une députée alsacienne, Stéphanie Kochert, laquelle s’inquiète du fait que la France n’a pas encore signé le nouvel accord européen.

Olivier Dussopt répond que l’État français étudie les conséquences de cet accord sur le régime de l’assurance chômage, comme il l’explique dans la vidéo ci-dessous.

Le ministre conclut en affirmant la volonté de la France de trancher «dans les heures, dans les jours qui viennent». Sans plus de précision.

Quel est le risque pour les travailleurs frontaliers?

Si, d’ici aux prochaines heures, Paris n’avait toujours pas signé le nouvel accord européen sur les assurances sociales du télétravail des frontaliers, les règles ordinaires s’appliqueront à nouveau.

Or, parallèlement, l’accord franco-suisse pérenne sur la fiscalité du télétravail des frontaliers, prévoit, lui, 40% de «home office» sans devoir payer d’impôt dans le pays de résidence pour les heures télétravaillées. Il a été négocié le 22 décembre 2022 entre Berne et Paris. Un avenant à la Convention bilatérale contre les doubles impositions a été signé en ce sens ce mardi 27 juin entre nos deux pays.

D’où un décalage d’un jour grosso modo entre ce que permettent les règles ordinaires européennes sur la couverture sociale du télétravail des frontaliers (jusqu’à 25% de temps de travail) et l’accord franco-suisse pérenne sur le volet fiscal (jusqu’à 40%).

Dès lors, pour éviter toute complication, les patrons suisses risquent fort de n’autoriser, dès ce samedi 1er juillet, que 25% de temps de travail en télétravail à ceux de leurs employés qui logent en France voisine.

Ces derniers verraient ainsi la durée de télétravail autorisée sans incidence être divisée par deux (un jour au lieu de deux) par rapport à la situation actuelle. Ce qui ne serait pas sans perturber l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée que leur permet le «home office».

Et quelles sont les incidences pour les entreprises suisses?

Pendant la crise sanitaire, les employeurs et leurs salariés frontaliers qui télétravaillaient naviguaient à vue en termes de gestion et d’organisation, tant au niveau professionnel que privé. Ils n’avaient pour seule visibilité que la date d’échéance des renouvellements des dérogations amiables et temporaires aux accords sur la fiscalité et les assurances sociales du «home office» des frontaliers.

Cette situation était source d’incertitude et d’inconfort pour les entreprises comme pour les travailleurs. Situation que l’accord franco-suisse pérenne sur le volet fiscal a permis de détendre (sur ce point seulement à ce jour).

La non-signature par la France du nouvel accord européen sur le volet social du télétravail des frontaliers contraindrait les employeurs, d’une part, à revoir une partie de leur organisation interne et, d’autre part, à faire signer à leurs salariés frontaliers de nouveaux avenants aux contrats de travail précisant les nouvelles modalités du «home office».



Les prochaines heures vont donc être décisives.

