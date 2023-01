L’emblème de la Suisse récupéré – La France fait de la prévention sur les avalanches avec le… Cervin Le Ministère de l’intérieur français a publié une vidéo sur Twitter pour informer sur les risques en montagne. Mais l’apparition du sommet suisse en premier plan amuse les internautes. Sonia Imseng

Le Ministère de l’intérieur français a publié une vidéo sur Twitter lundi avec le Cervin en premier plan. KEYSTONE

Le Cervin. Symbole de la Suisse, il est utilisé maintes fois pour parler de notre pays, du Toblerone aux nombreuses publicités touristiques, en passant par Ricola. Mais, surprise, le sommet qui surplombe le village iconique de Zermatt s’est retrouvé en premier plan d’un spot de prévention du gouvernement français. Le bad buzz est palpable sur les réseaux sociaux.

La vidéo incriminée a été publiée par le Ministère de l’intérieur français sur Twitter, ce lundi 17 janvier. Dès le premier regard, la miniature étonne: le Cervin serait-il devenu français? «Skieurs ou habitants de zones exposées aux avalanches, informez-vous sur les risques en distinguant les différents pictogrammes», explique le tweet.

Le clip, qui dure une minute, revient ensuite sur les différents niveaux d’alerte et leur signification. Mais c’est bien la première image choisie qui a retenu toute l’attention des internautes. Même si les réactions sont encore limitées, elles sont néanmoins toutes négatives.

«Il va falloir retourner à l’école (…) le Cervin n’est pas en France», commente quelqu’un. Le choix d’utiliser une montagne d’un autre pays est également pointé: «Le clip (…) était presque parfait. Quel intérêt d’y coller le Cervin. N’avons-nous pas suffisamment de sommets emblématiques en France», s’étonne Jean-Bernard Gaillot-Renucci, conseiller politique. Hadrien Bect, journaliste chez France Info, nargue à son tour: «Le Cervin, ça fait toujours beau sur une vidéo, mais c’est toujours un sommet situé en Suisse.»

Du côté de la Suisse, on s’amuse de la situation: «Le Cervin vient de migrer en France», note le vice-président du PLR Vaud, Quentin Racine. «#RendezNousLeCervin», lance son collègue Vincent Arlettaz.

Impossible de savoir quelle mouche a piqué les autorités et pourquoi ils n’ont pas dévié de quelques kilomètres pour sélectionner le Mont-Blanc, qui lui est bien français. Une chose est sûre, on ne plaisante pas avec le «made in Switzerland».

Sonia Imseng est journaliste au sein de la rédaction numérique. Elle couvre l’actualité qui se déroule en Suisse et dans le monde. Après un bachelor en Science politique, elle a obtenu son master en journalisme à l’Université de Neuchâtel. Elle a également travaillé pour la RTS, Le Temps, Le Courrier. Plus d'infos @SoniaImseng

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.